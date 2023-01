Canicattì, raffica di furti di auto

Ladri in azione a Canicattì. Sono quattro le automobili sparite nel nulla nelle ultime ore. Raid anche all’interno di altrettanti veicoli dove sono stati rubati oggetti ed effetti personali. In via Giuseppe Gugino portata via una Fiat 500 di un quarantaseienne. Da un terreno di contrada “Santa”, tra Canicattì e Castrofilippo, è sparita una Fiat Multipla di un quarantaseienne, mentre in contrada “Grotta Affumata” è stata rubata una Fiat 500 di una sessantaduenne, e l’indomani mattina, l’utilitaria è stata ritrovata e riconsegnata alla legittima proprietaria.

In contrada “Lago Secco” nelle campagne canicattinesi i ladri hanno portato via un mezzo pesante Iveco di proprietà di un pensionato ottantenne.

Quattro i furti su auto: in via Di Gioia ignoti hanno aperto la portiera di una Fiat Seicento impossessandosi di un portafogli con all’interno tutti i documenti di un quarantenne; in via Famagosta presa di mira la Fiat Idea di un cinquantaseienne da dove sooo stati rubati un paio di occhiali “Ray Ban” e la carta di circolazione del mezzo; in via Vittorio Emanuele sconosciuti hanno forzato lo sportello di una Lancia di una trentasettenne, ed hanno arraffato un miscelatore vasca free-standing in acciaio.

Infine in via Colombo, da una Lancia Musa di una trentenne, è stato rubato il porta documenti contenente la carta di circolazione e la polizza assicurativa della vettura. Al via le indagini dei poliziotti del locale commissariato.