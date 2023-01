Canicattì, carta clonata e pagamenti online mai autorizzati: indagini in corso

Pagamenti mai autorizzati online, addebiti improvvisi e anche una carta di credito clonata. Aumentano i casi di frode nell’agrigentino. Sono tre quelli denunciati a Canicattì nelle ultime ore.

Una casalinga di 49 anni ha raccontato ai poliziotti del locale commissariato di aver ricevuto un sms che confermava l’avvenuto pagamento di cinque operazioni che non aveva mai effettuato.

La conferma della frode è arrivata poco dopo dalla banca che ha bloccato la carta poiché clonata. E una 51enne del posto ha invece denunciato l’addebito di 72 euro per un acquisto mai fatto. Stesso copione per una diciottenne che si è vista “sottrarre” 25 euro dalla carta per due operazioni mai effettuate.