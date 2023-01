Incontro del KC Parnaso con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G.Verga” di Canicattì

Il 24 febbraio il KC Parnaso con Presidente Rosalba Fiduccia ha incontrato gli alunni dell’IC “G. Verga” per ricordare la Giornata internazionale dell’Educazione e l’anniversario della nascita del Kiwanis che ha avuto luogo il 21 gennaio.

Dopo i saluti della Dirigente Dott. ssa Ausilia Corsello, sempre vicina alle attività del club, la Presidente ha parlando delle origini, delle finalità e delle attività di service del Kiwanis, organizzazione che, sorta in America nel 1915 e poi diffusasi in tutto il mondo e anche in Italia, da ben cento otto anni opera a livello mondiale a favore dei bambini, affiancandosi a grandi organismi internazionali quali Unicef, Amref, Medici Senza Frontiere ed altri.

Poi, con il supporto di alcuni filmati, ha parlato della Giornata dell’Educazione istituita nel 2018 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, puntualizzando che l’educazione è un diritto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 (articoli 28 e 29).

L’istruzione – spesso preclusa a molti bambini, soprattutto nei paesi più poveri – è fondamentale non solo per la crescita dei singoli individui, ma anche per lo sviluppo dell’intera società, perché rappresenta lo strumento più valido per combattere disuguaglianze, povertà, emarginazione e sfruttamento.

Sono intervenuti da remoto il Lgt Governatore della Divisione 6 Sicilia del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Alessandro Mauceri, il Chair della Giornata dell’Educazione, Giovanni Grasso e il Governatore del KDISM Salvatore Chianello, che si sono complimentati per l’organizzazione dell’incontro e, rivolgendosi agli alunni, che hanno seguito con attenzione e interesse, hanno ribadito l’importanza dell’istruzione come mezzo per il riscatto sociale.

La Presidente ha concluso ringraziando la Dirigente e i docenti e ha salutato tutti con un arrivederci a prossimi incontri.