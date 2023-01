Canicattì, minacciata e aggredita per farle ritirare la querela

Sarebbe stata aggredita e minacciata più volte con lo scopo di farle ritirare la querela contro la compagna dell’ex marito. Una trentacinquenne di Canicattì ha presentato una nuova denuncia ai poliziotti del locale commissariato, questa volta contro i familiari della donna.

Secondo quanto ha raccontato, tutto sarebbe cominciato con la diatriba con la compagna dell’ex marito. A quest’ultima, dopo la denuncia, è stato anche applicato il divieto di avvicinamento e comunicazione alla persone offesa.

Per un anno, però, la trentacinquenne avrebbe subito pressioni e minacce dai familiari della donna per farle ritirare la querela. In una circostanza, secondo l’accusa, sarebbe anche stata aggredita finendo in ospedale. Sulla vicenda indaga la polizia di Canicattì.