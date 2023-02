Calcio a 5, il Canicattì pareggia con Acireale

Continua la striscia positiva dei biancorossi del “comandante” Claudio Calandra.

Si arriva al PalaVolcan di Acireale con tanta voglia di dimostrare, contro la capolista del girone ,di avere tanto da dire in questo campionato e nonostante le assenze che ancora intasano l’infermeria con capitan Caico ancora ai box per un problema alla caviglia e Giancone alle prese con fastidio alla schiena.

Si gioca davanti ad un numeroso pubblico e davanti anche ai tanti tifosi biancorossi che spingono come sempre i biancorossi in campo.

Dopo i primi minuti di studio i padroni di casa prendono il pallino del gioco e passano in vantaggio.

Mister Calandra subito dopo perde anche un’altra pedina importante, quando Ilardo, in uno scontro fortuito, di gioco è obbligato a dare forfait per un problema alla caviglia ed abbandonare la gara dopo il primo quarto d’ora.

I biancorossi sempre ben messi in campo chiudono gli spazi ai padroni di casa e vanno vicini al goal con Manfredi Calandra che sciupa da buona posizione mentre Valentini stoppa un paio di occasioni chiudendo la porta alla capolista andando al riposo con il parziale di 1 a 0.

Partono forte i biancorossi nel secondo tempo e dopo un gran recupero di Cani la palla va a Corsino che insacca la palla del pareggio.

Passano pochi minuti e sono nuovamente i padroni di casa ad andare a segno portandosi sul 2 a 1 ma i biancorossi non si scompongo e, dopo aver colpito un palo dopo un gran tiro di Corsino, mister Calandra porta avanti il quinto di movimento e grazie a questa mossa e dopo una bella azione corale è Casali che da lontano buca le mani del portiere avversario e rimette in parità la gara.

Si continua a lottare in campo in una gara sempre più fisica ed è nuovamente la capolista di casa a portarsi avanti nel punteggio dopo un gran goal dalla lunga distanza sul quale Valentini non può far nulla ed al 20’ si va sul 3 a 2.

Mister Calandra chiama il time out e sistema lo scacchiere tattico giocando (nuovamente) con il quinto di movimento inserendo Cani al posto di Valentini e si arriva alla rete del definitivo 3 a 3 grazie ad una grande azione chiusa da Cammilleri che insacca dopo un assist al bacio di Missione facendo esplodere di gioia il settore ospiti pieno di vessilli biancorossi.

Ultimo brivido prima del fischio finale una doppia occasione a favore dei padroni di casa che però viene sventata dalla difesa biancorossa.

Al triplice fischio è 3 a 3, risultato che da tanta consapevolezza ai ragazzi del Canicattì che concludono un trittico di gare davvero tosto ed arrivano alla sosta di campionato nelle zone alte di classifica e con tanta voglia ancora di dimostrare la forza e solidità di un gruppo eccezionale.