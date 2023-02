Come trovare una slot machine vincente

Le slot machine sono uno dei giochi più diffusi ed apprezzati, soprattutto per la loro facilità di utilizzo. Non ci sono regole complesse da imparare e articolate strategie da implementare: basta iniziare una partita e tentare la fortuna.

Le slot sono infatti un gioco d’azzardo puro e per questo le vincite dipendono unicamente dalla Dea Bendata, differenza di altri giochi come il poker dove il giocatore può influenzare il risultato finale e per questo è considerato da molti al pari di una disciplina sportiva. Ovviamente, il sogno di ogni giocatore è quello di sapere quando la macchinetta pagherà, ma per capire quanto sia realistico questo scenario dobbiamo prima comprendere come funziona una slot.

Come si gioca alle slot machine

L’idea che sta alla base delle slot è piuttosto basica: lo scopo del gioco è quello di ottenere l’allineamento di simboli uguali sui rulli che costituiscono la slot, indipendentemente che si tratti di una macchinetta da bar o una slot online. Dopo che si è entrati nella schermata di gioco, non si dovrà fare altro che controllare il valore della propria puntata (in denaro o in gettoni e modificarlo in base a quanto si vuole scommettere per spin. A questo punto si è pronti per iniziare, premendo sul pulsante che dà il via alla rotazione dei rulli.

La speranza di tutti i giocatori è vedere sullo schermo la sequenza di simboli esatta, cioè quella con l’allineamento degli stessi. Ma non è facile che questo accada: in base alla combinazione che si è ottenuto, la macchina provvederà ad erogare il corrispondente pagamento.

Come funzionano le slot machine

Come appena visto, uno dei motivi del successo ottenuto dalle slot machine in Italia e nel resto del mondo è la semplicità di funzionamento. Chiunque può iniziare a giocare senza preoccuparsi troppo delle regole e del funzionamento e soprattutto senza avere particolari abilità.

È comunque importante comprendere il funzionamento che sta alla base di queste macchine per essere consapevoli del gioco a cui ci si dedica e soprattutto per giocare in modo più consapevole ed informato.

Il “cuore” si una slot machine è il suo software di gestione, ovvero del programma per computer creato apposta per questi sistemi di gioco: l’RNG, Randon Number Generator. Come dice il nome in inglese, si tratta di un generatore di numeri casuali. L’RNG ha la funzione di garantire che le probabilità di vincita o di perdita siano reali ed in linea con quanto dichiarato dal produttore del gioco, garantendo la massima trasparenza nei confronti del giocatore.

L’RNG lavora attraverso un algoritmo elaborato dal microchip che è in grado si fornire una sequenza infinita di combinazioni assolutamente casuali. In questo modo viene annullata ogni possibilità di prevedere l’esito di una giocata alle slot machine. La casualità garantisce che, anche se una macchinetta fornisce la stessa combinazione per sette volte, nulla impedisce che lo possa fare anche per l’ottava volta (anche se molto improbabile).

Ma come fa l’RNG a determinare la combinazione vincente o perdente? Il software non va a generare i numeri veri e propri, ma agisce sul controllo dei rulli elaborando la sequenza di simboli che appare al giocatore.

Ma allora è possibile sapere se una slot pagherà?

Come detto, il fatto che le generazioni delle combinazioni è totalmente casuale, impedisce di adottare una strategia per aumentare le chances di vincita. Ogni giocata è a sé stante ed ha le medesime probabilità di vincita.

Bisogna però sapere che le slot machine lavora sulla base di cicli di gioco, che possono arrivare a contenere svariate migliaia di rotazioni dei rulli. All’interno di ogni singolo ciclo la macchina deve per legge rispettare un determinato payout imposto dall’AMD, cioè l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane che è l’autorità preposta al controllo del gioco in Italia.

Il payout è la percentuale di denaro che il sistema deve restituire ai giocatori in media, cioè all’interno del ciclo. Le macchinette da bar hanno una percentuale di payout di circa il 70%, ma – attenzione – questo non significa che giocando 100 euro ne farà vincere 70.

A differenza delle slot da bar, le slot online hanno una percentuale di payout che arriva mediamente a superare il 90%. Oltre ad essere più vantaggiose, le slot online consentono anche di giocare con denaro virtuale, cioè senza impiegare i propri soldi. Solo quando si avrà preso confidenza con il funzionamento del gioco si potrà giocare con i soldi veri, l’importante sarà affidarsi ai casinò monitorati dalle Agenzie delle Entrate.

I metodi per trovare una slot vincente

Come abbiamo visto purtroppo non esistono metodi efficaci per prevedere se una slot machine vincerà o meno. Possiamo però sperare che una macchinetta sia pronta a pagare quando è carica di soldi delle puntate perdenti precedenti: si può così frequentare la sala slot dopo che molti giocatori hanno giocato per cercare di trovare la macchina pronta a pagare.

È inoltre meglio evitare di giocare nelle sale molto affollate. Assolutamente da evitare il gioco prolungato per molte ore, perché chi gioca in questo modo quasi sicuramente perderà i suoi soldi.

Questi sono solo alcuni consigli, ma non si tratta di un modo per vincere alle slot machine dato che come abbiamo detto non è possibile influenzare il software che le gestisce.