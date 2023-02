Carenze di organico all’ospedale di Licata, Pace: “bisogna superare le criticità”

Carmelo Pace, deputato regionale della Democrazia Cristiana, vice presidente della commissione Sanità all’Ars, alle 10.30 del prossimo giovedì 2 marzo sarà all’ospedale di Licata per incontrare i medici ed il direttore sanitario del presidio, Alfonso Avenia.

“Scongiurate le voci sul paventato stop alle attività dell’Unità operativa causata dalle carenze d’organico, persistono delle criticità che ricadono sulle spalle di sanitari e medici in servizio presso gli altri ospedali della provincia – dice Pace -. È importante interloquire con chi opera in prima linea senza risparmiarsi già da anni, soprattutto a causa della pandemia: l’auspicio è di trovare soluzioni e rassicurazioni concrete per loro e per tutta la sanità della provincia di Agrigento”.