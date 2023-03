Calcio a 5, vittoria per il Città di Canicattì contro il Next Level Enna

Vittoria casalinga e tre punti importantissimi per continuare la corsa tra le prime posizioni.

Spettacolo e tanto agonismo sul parquet del Mario Mura davanti ad un grande pubblico che ha sostenuto i ragazzi biancorossi per tutti i 60 minuti contro un avversario ostico come il Next Level Enna C5.

I primi minuti sono tattici e di studio per entrambe le formazioni in campo, il match si sblocca con la prima rete degli ospiti.

La gara continua con occasioni e tanto agonismo e dopo il pareggio per i biancorossi arrivato con Gianluca Corsino arriva immediatamente il raddoppio firmato da Manfredi Calandra.

Il secondo tempo si apre con gli avversari che cercano di accorciare le distanze portando però pochi pericoli alla porta di Tavella ed è subito Simone Cammilleri a mettere a segno la rete del 3 a 1, e poco dopo il “solito” Gianluca Corsino chiude la partita firmando il 4 – 1.

Nel finale gli avversari accorciano le distanze siglando la rete del 4 – 2 però da lì a poco arriva il triplice fischio facendo esplodere di gioia il pala Mura, fortino invalicabile dei biancorossi.

Un successo più che meritato per una squadra che ha saputo proporre ottime iniziative di gioco, partita mai stata in bilico e giocata in maniera perfetta dai ragazzi ben guidati da Mister Calandra. Vittoria importantissima che fa felice tutto l’ambiente biancorosso e consente di restare nelle zone alte di classifica accorciando sul Pedara, la prossima sfida vede i biancorossi, in trasferta, impegnati con il Nicosia Futsal C5.