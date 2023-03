Successo per i ragazzi della Kyudokan di Ravanusa ai campionati Regionali di Karate

Al campionato Regionale del 5 marzo, gli allievi della palestra Kyudokan Shortn Ryu (Birimbo) di Ravanusa, capitanati dall’istruttore Patrizia Sazio, arricchiscono il medagliere qualificandosi tra i primi posti di Kata e Kumite. Ettore Claudio Costa, Giada Notonica, Jasmine Sciascia, Calogero La Greca, Calogero Giglia, Giuseppe Ricotta, Emanuele Gambino, Costantino Romano, Gabriele Vangelista, Veronica Lauria e Krystel Lauria. Pronti per la prossima sfida, parteciperanno al campionato Nazionale che si terrà il 25/26 Marzo in Emilia Romagna.

L’istruttore Patrizia Sazio ha dichiarato “Questo è il frutto del mio seminato ed il più bel regalo in assoluto” Andiamo Avanti

Con orgoglio e soddisfazione il sindaco Carmelo D’Angelo ha condiviso il risultato ottenuto dai ragazzi della sua città.