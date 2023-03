Coltellate alle mogli, due tentati omicidi a Palermo e Serradifalco

Due tentati femminicidi in Sicilia in 24 ore. Uno a Palermo, l’altro a Serradifalco in provincia di Caltanissetta. Nel capoluogo siciliano un cinquantenne ha sferrato una serie di fendenti contro la moglie.

I due non vivono piu’ assieme da Natale ed erano in fase di separazione dopo 30 anni di matrimonio. La 47enne era tornata nella coniugale di Altarello per prendere qualcosa pensando di non trovare il marito che l’ha aggredita e colpita con diverse coltellate. Fermato da alcuni parenti, e’ riuscito a fuggire a bordo di uno scooter. La vittima e’ stata accompagnata dal figlio in ospedale dove e’ stata medicata con numerosi punti di sutura e non e’ in pericolo di vita. Indagano polizia e carabinieri.

A Serradifalco, invece, una 66enne e’ stata ferita a colpi d’ascia dal marito. Condotta al pronto soccorso per ferite lievi al volto, alla spalla e alla mano, e’ tenuta sotto osservazione e le sue condizioni non sono gravi.