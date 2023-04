Evade dai domiciliari perché non vuole stare con la suocera, assolto

Il giudice del tribunale di Gela Giusy Ialazzo ha disposto l’assoluzione nei confronti di un cinquantaduenne dal reato di evasione. La vicenda risale a cinque anni fa. L’uomo, con precedenti penali, era sottoposto alla detenzione domiciliare ma pur di non stare con la suocera decise di violare il provvedimento e presentarsi direttamente al carcere di Siracusa.

A conclusione del dibattimento la difesa dell’imputato ha sottolineato come il cinquantaduenne non fosse evaso per scappare ma per consegnarsi direttamente alla polizia penitenziaria in carcere Il giudice ha deciso per l’assoluzione.