Agrigento, Filippo Romano è il nuovo Prefetto

Filippo Romano, 57 anni, originario di Udine, è il nuovo Prefetto di Agrigento. Lo ha stabilito il Ministero dell’Interno nell’ultimo giro di nomine. Romano ha cominciato la carriera prefettizia nel 2010 e ha ricoperto prestigiosi ruoli quali quello di Commissario straordinario della Città Metropolitana di Messina e vice prefetto di Siracusa. Il nuovo Prefetto ha anche “esperienze” in provincia di Agrigento essendo stato commissario straordinario dei comuni di Canicattì e Racalmuto.

Lascia Agrigento, dopo tre anni, Maria Rita Cocciufa che è stata nominata nuova Prefetto di Reggio Emilia. La città dei Templi è stato il primo incarico per la dottoressa Cocciufa dopo una lunga carriera costellata di importanti traguardi e successi professionali. In questi tre anni Maria Rita Cocciufa ha indubbiamente lasciato il segno sul territorio anche con posizioni talvolta scomode e fuori dagli schemi. In prima linea a sostegno delle fasce più deboli è stata protagonista di un dialogo tra le Istituzioni e promotrice di un maggiore coinvolgimento dei cittadini.