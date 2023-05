Campobello di Licata, 102mila euro per Fondo di sostegno ai “Comuni marginali”

“Fondi di sostegno ai Comuni marginali” a Campobello di Licata. E’ di circa 102 mila euro il fondo di sostegno per l’ente. La Pubblica amministrazione, con deliberazione di Giunta municipale, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella (Pd-M5S), ha reso pubblico l’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse previste ai Comuni cosiddetti “marginali”. Una risorsa prevista ammonta a 21.987,98 euro. Sono state previste, altresì, 80 mila euro, per la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali ed agricole, attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni.

Giovanni Blanda