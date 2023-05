Il vicecapo della Squadra Mobile lascia Agrigento e va a Siracusa

Il vicequestore Geneviève Di Natale, originaria di Messina, lascia Agrigento e viene trasferita a Siracusa. Di Natale era arrivata tre anni fa nella Città dei Templi per ricoprire il ruolo di vice capo della Squadra Mobile. Il vicequestore andrà a Siracusa e prenderà il posto di Gabriele Presti che invece è stato trasferito a Cosenza.

Di Natale, laureata in Giurisprudenza, era subentrata al dirigente Giovanni Franco. In polizia dal 2011, Geneviève Di Natale ha frequentato il 102° corso di formazione per commissari, nel gennaio 2014 è stata assegnata al Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria, dove ha ricoperto le funzioni, prima, di coordinatore di quattro sezioni operative e, successivamente, di Direttore di Sezione Operativa.