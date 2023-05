Ravanusa e Brianza uniti per giocare una partita di calcio a Lisbona

Per una volta gli ”Amici della Brianza” e ”Quelli del venerdì” hanno unito le forze, scendendo in campo con la stessa casacca. Si è svolta ieri, sabato 13 maggio, a Lisbona (Portogallo) la gara della ”Rappresentativa Italian Friends”(in divisa azzurra) contro la squadra locale ”Atletico clube de Arrentela”.

Un’altra pagina all’insegna dell’amicizia che ha visto protagonista la formazione nata fra Casatenovo e la Brianza monzese, e gli amici siciliani di Ravanusa che lo scorso anno avevano organizzato un paio di sfide al pallone fra il nord ed il sud. Per il 2023, superato definitivamente l’ostacolo della pandemia, si è deciso di volare in Portogallo per vivere una nuova esperienza calcistica, ma soprattutto umana.

L’idea resta sempre la stessa: unire con una partita di calcio, l’Italia intera: Brianza e Sicilia. O meglio Casatenovo (Lecco), Biassono (Monza e Brianza), Ravanusa (Agrigento). Il nome della compagine che ha partecipato a questa iniziativa “Rappresentativa Italian Friends”, nasce dalla fusione delle squadre di calcio amatoriali: dall’estremo nord all’estremo sud dell’Italia. Da una parte gli “Amici della Brianza” (Casatenovo/Biassono), dove Fabio Di Pasquali è capitano e presidente e “Quelli del venerdì” dove Salvatore La Marca detiene il medesimo duplice ruolo; nel loro piccolo le formazioni hanno rappresentato l’Italia intera con questa partita di calcio contro l’Atletico clube de Arrentela, compagine lusitana di Lisbona.

”Dopo esperienze nazionali di discreto successo, ho voluto organizzare questa trasferta internazionale in Portogallo, a Lisbona. Molti di noi sono soliti, nel corso della vita, desiderare di fare cose. Per tutti noi, grazie a questa iniziativa, da oggi ”un giorno” è diventato ”quel giorno”, perchè ci siamo davvero riusciti” ci ha detto Fabio Di Pasquali, residente a Casatenovo ma originario di Ravanusa dove il legame con gli amici non si è mai spezzato.

Venendo ai dettagli del match, la “Rappresentativa Italian Friends” ha trovato nella prima frazione di gioco un buon equilibrio a metà campo ed in difesa, che non lasciava molto spazio alla squadra Lusitana. Il risultato è rimasto in equilibrio fino al 40′ del primo tempo, quando i padroni di casa hanno trovato il vantaggio.

Nel secondo tempo, la stanchezza del lungo viaggio ed infortuni nei reparti nevralgici di centrocampo e difesa della squadra Italiana, hanno agevolato la supremazie e la freschezza atletica portoghese; il risultato finale di 6 – 0 è il consolidamento di una vittoria meritata per la compagine di Lisbona, che si è aggiudicata il trofeo “Friends without borders”.

G.C.