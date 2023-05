Undicenne accoltella quattordicenne a scuola, forse vittima di bullismo

Avrebbe agito per difendersi dall’ennesimo atto di bullismo il ragazzino di 11 anni che questo pomeriggio ha ferito a coltellate un compagno di scuola di 14 anni. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei carabinieri coordinati dalla Procura dei minori di Palermo guidata da Claudia Caramanna.

Il ragazzino di 14 anni ferito in seguito ad un accoltellamento sta bene, e’ in grado di camminare e comunque questa notte restera’ certamente in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Con lui ci sono entrambi i genitori. I medici guidati dal primario Massimo Geraci hanno verificato la presenza di diverse ferite da arma da taglio sulle mani e sul torace e, in seguito a ulteriori accertamenti, anche un lieve pneumotorace in seguito alla coltellata che avrebbe lambito un polmone. il minorenne sara’ sottoposto a un ulteriore esame radiologico e, all’esito i medici ne valuteranno le dimissioni.