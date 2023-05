Tenta di strangolare la convivente, arrestato 48enne

Ha tentato di strangolare la convivente al culmine di un litigio per questioni economiche. L’aggressore, 48 anni – e che ha già scontato diversi anni di prigione per aver tentato di uccidere una sua ex convivente – è stato arrestato dai carabinieri dopo che la vittima è riuscita a fuggire in casa di vicini e a dare l’allarme.

L’uomo è stato bloccato mentre tentava di sfuggire

E’ accaduto a Gravina di Catania. L’uomo, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, è stato bloccato mente tentava di fuggire con in mano le chiavi dell’auto che la donna gli aveva regalato. Sentita dai carabinieri, la vittima, che era all’oscuro del passato dell’uomo che aveva ospitato in casa sua da circa un anno e mezzo, ha mostrato loro i segni di alcuni morsi che l’uomo le aveva dato alcuni giorni prima.

Il 48enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto e disposto la sua permanenza in carcere.