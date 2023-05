Lillo Ciotta eletto nei quadri dirigenziali della UILT Nazionale

Lillo Ciotta, presidente regionale della UILT Sicilia (Unione Italiana Libero Teatro), in occasione dell’assemblea generale nazionale per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo quadriennio, è stato eletto a Consigliere Nazionale e anche come componente della Giunta Esecutiva Nazionale, all’unanimità dei voti.

Lillo Ciotta: Sono onorato per le cariche che mi sono state assegnate in seno alla UILT Nazionale. Sono certo che insieme ai miei colleghi e amici scelti dall’assemblea dei soci, avremo modo di poter lavorare serenamente per il bene della UILT e del teatro in genere.

Per la Sicilia, è un importante riconoscimento frutto del lavoro che tutte le compagnie teatrali affiliate hanno svolto durante gli ultimi quattro anni, affrontando momenti veramente duri dovuti soprattutto alla pandemia che ha messo a dura prova l’attività artistica e sociale delle associazioni.

E’ giusto e doveroso ringraziare il presidente Nazionale Paolo Ascagni, che mi ha voluto nella sua squadra dell’esecutivo nazionale, il segretario Nazionale Domenico Santini e tutti i miei amici colleghi delle altre regioni che hanno dato sempre la giusta considerazione alla UILT Sicilia.

Adesso, non ci rimane altro che rimboccarci le maniche e, come è nostro costume, iniziare a lavorare a testa bassa fino al raggiungimento totale degli obiettivi sani dell’Unione Italiana Libero Teatro.