Violenza sulle donne e femminicidio, on. Giusi Savarino: “dobbiamo essere comunità educante per le donne, ma sopratutto per gli uomini.

L’intervento del Presidente del Senato, Sen. Ignazio La Russa, ha colto nel segno: contro la violenza sulla donne serve anche la mobilitazione degli uomini, servono manifestazioni di soli uomini perché i femminicidi sono una questione che li riguarda e necessita anche il loro contributo per sensibilizzare in maniera più capillare.

I recenti fatti di cronaca ci impongono una seria riflessione su cosa la nostra comunità possa e debba fare per contrastare la violenza sulle donne e scongiurare altri episodi di femminicidio.

Per parte mia, come referente Ars del forum regionale contro la violenza sulle donne ritengo di grande utilità una campagna di educazione trasversale. Dobbiamo essere comunità educante e insegnare ai nostri figli che non esistono persone che ci appartengono, ma solo persone che decidono di stare al nostro fianco, che l’amore non ha nulla a che fare con il possesso o con la violenza e che la forza personale non si esprime nel dominio sull’altro. L’azione di prevenzione e contrasto alla violenza deve estendersi a tutti: bene l’idea del Presidente di manifestazioni di piazza che coinvolgano gli uomini di tutte le fasce d’età per ribadire, ancora una volta, il valore sacro della vita.

On. Giusi Savarino, FdI