Campobello di Licata, l’ex sindaco Termini attacca l’amministrazione comunale

Michele Termini segretario provinciale di Italia viva e già sindaco e candidato a sindaco di Campobello di Licata con due video postati su facebok critica l’aumento dell’indennità degli amministratori comunali. Un aumento di 1000 € per il sindaco passando da 2500 a 3500 €; aumento anche per il vicesindaco che da 1200 passa 1900. Assessori e presidente del Consiglio vanno a 1600 €.

“E’ vergognoso che un Comune che non ha soldi per riparare le buche per il decoro urbano riesca a trovare 50.000 € per aumentare l’indennità degli amministratori con soldi tutti a carico del bilancio comunale”.