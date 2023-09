‘’ Aderisco con entusiasmo alla D.C. di Totò Cuffaro perchè è un partito in cui riconosco i valori e i principi che da sempre hanno ispirato la mia azione politica- amministrativa e perfettamente in sintonia con la mia impostazione culturale. La mia è una scelta ponderata, fatta nella convinzione che il partito del segretario nazionale Cuffaro sia la migliore realtà politica in grado di dare risposte concrete alle innumerevoli istanze che provengono dal territorio. Ringrazio tutti i Dirigenti Nazionali e locali che mi hanno dimostrato sin da subito stima e affetto. Metto a disposizione del partito la mia esperienza e il mio impegno e spero di potere offrire un contributo incisivo per i progetti che insieme ai numerosi amici della D.C. potremo costruire nella nostra provincia”.

Il Sindaco

Gianfilippo Bancheri