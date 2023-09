Dopo aver affiancato l’auto con lo scooter, avrebbero esploso colpi di arma da fuoco, lo scorso 22 agosto, contro un’autovettura che transitava per una via trafficata di Gela, su cui viaggiavano un uomo e una donna: uno dei proiettili aveva mandato in frantumi il finestrinio posteriore. I due erano finiti in ospedale. Due le misure cautelari in carcere eseguite dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Polizia di Gela, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia.

A carico dei due indagati, gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentato omicidio in concorso, nonche’ per i reati di porto e detenzione di arma comune da sparo. Il gip ha ritenuto sussistenti l’aggravante dell’agevolazione e del metodo mafioso, nonche’ di aver agito per motivi futili. A tradire i due, le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le indagini della Scientifica di Palermo.