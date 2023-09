Gli agenti della Divisione PASI nel quadro dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e nell’ambito dei servizi di contrasto al proliferare di eventi e spettacoli musicali non autorizzati, stanno effettuando numerosi controlli amministrativi ai locali commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e a quelli dove sono stati autorizzati trattenimenti danzanti del capoluogo e del limitrofo comune di San Cataldo. Nel corso di detti controlli sono emerse criticità in merito alla gestione della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo: uno dei quali è stato trovato privo di personale addetto ai servizi di controllo anche a tutela dell’incolumità degli avventori. Il titolare, che non aveva previsto l’impiego dei predetti operatori, dovrà pagare una sanzione amministrativa da 1500 a 5000 euro. Gli agenti della Polizia amministrativa hanno, inoltre, diffidato numerosi organizzatori di spettacoli, pubblicizzati attraverso i social network, ma privi di licenza del Questore, a munirsi delle necessarie documentazioni per la realizzazione degli eventi.