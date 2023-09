Il giudice monocratico del tribunale di Caltanissetta Lorena Santacroce ha assolto due giovani, entrambi di Canicattì, dall’accusa di furto aggravato e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

I due giovani erano accusati di essersi impossessati di numerosi cavi di rame ed altro materiale all’interno del Mercatone Europa di Caltanissetta utilizzando trapani e cacciaviti. Il giudice, all’esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, ha dichiarato il non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità per il reato di furto aggravato e li ha assolti perché il fatto non sussiste dal reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Gli imputati sono difesi di fiducia dall’avvocato Angelo Asaro.