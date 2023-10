Il parroco aumenta e intensifica i rintocchi delle campane e un intero quartiere presenta un esposto denuncia per disturbo della quiete pubblica. Succede a Caltanissetta nel quartiere San Giuseppe, uno dei più popolosi del centro storico. “Da alcuni mesi – scrivono i cittadini nell’esposto – è stato modificato il dispositivo di suono delle campane, in precedenza sopportabile, anche se sempre troppo forte, del campanile della chiesa San Giuseppe.

Sono state aumentate l’intensità e la ripetizione dei rintocchi anch’essi fortissimi e snervanti soprattutto per i cittadini che abitano vicino al campanile. Sono stati aggiunti numerosi e prolungati ritornelli e motivi, a varie ore, a partire dalle 7 del mattino e fino alle 9 di sera. I rintocchi per segnalare le ore, invece, avvengono senza sosta ogni mezz’ora a partire dalle 7 del mattino. Inoltre, sostengono sempre i residenti, in alcuni orari le campane “suonano all’impazzata, con ritmi estenuanti e prolungati che stanno rendendo impossibile, snervante e stressante, la nostra vita”.

In particolare alcuni residenti lamentano “sintomi di prostrazione, malessere neurologico, stress psicologico, nonché ipoacusie”. “Siamo costretti – conclude l’esposto – nostro malgrado e a malincuore, essendo affezionati frequentatori della parrocchia, a segnalare la situazione a tutela della nostra salute psico-fisica”.