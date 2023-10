A San Cataldo, in viale Trieste, nella tarda serata di ieri un uomo, seminudo ha dato in escandescenze minacciando di lanciarsi da un muretto alto circa 6 metri. Immediatamente, su segnalazione dei residenti, sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

L’uomo, un 40enne, è stato calmato e convinto a scendere dal muretto. Dopodiché, una volta tranquillizzato, è stato portato in caserma dove è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina e la somma di 470 euro in contanti. Il quarantenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Tenenza di San Cataldo.