Il primo è il rifacimento del manto stradale della contrada San Calogero, i cui lavori sono stati già consegnati. L’altro riguarda il depuratore in contrada Canale, la cui realizzazione avrà inizio il 20 ottobre.

La collaborazione con l’ex provincia regionale di Caltanissetta, ora trasformata nel libero consorzio comunale, e con l’Ato idrico, oggi Ati, è stata fondamentale nel portare avanti questi progetti vitali per la comunità.

La riqualificazione del manto stradale della contrada San Calogero migliorerà la circolazione e la sicurezza degli automobilisti. Al contempo rappresenta un segnale tangibile dell’attenzione delle istituzioni locali verso le infrastrutture del territorio e il benessere della comunità.

L’avvio dei lavori per la realizzazione del depuratore in contrada Canale, d’altro canto, è fondamentale per garantire una corretta gestione delle acque reflue e per tutelare l’ambiente circostante. Questa infrastruttura, una volta completata, contribuirà notevolmente a migliorare la qualità dell’ambiente e potrebbe anche aprire la strada a ulteriori sviluppi e opportunità per il territorio.