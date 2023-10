Dramma in viale Triste a Caltanissetta. Questa mattina, una donna, Rosanna Di Letizia, è stata trovata morta nella sua abitazione. Aveva 60 anni.

Da chiarire la causa del decesso

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata trovata morta nel bagno di un appartamento di via Trieste in mattinata. Ancora da chiarire la causa del decesso. Pare che la donna stesse attraversando un momento personale molto difficile e che prendesse dei farmaci.

Sul posto la polizia e gli operatori del 118

Sul posto, in seguito alla segnalazione della tragedia, sono intervenuti gli agenti di polizia e gli operatori del 118. Ogni tentativo di rianimazione, purtroppo, si è rivelato inutile. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social.

Nella mattinata di mercoledì 18 ottobre la salma verrà trasferita direttamente “all’ultima dimora”, come si legge nell’annuncio funebre diffuso dalla mamma, dalla cognata e dal nipote. “Si dispensa dalle visite”, si legge anche nel messaggio.

Il cordoglio su Facebook

Numerosi i messaggi di cordoglio su Facebook rivolti direttamente al profilo della donna. Incredulità e sgomento. Questi i toni più diffusi nei post sul social.

“Non la conoscevo, ma la notizia mi ha molto rattristato. Notavo che appena ieri sera ha messo questa bellissima foto sul suo profilo. Ma allora è morta improvvisamente e inaspettatamente oggi?

Pazzesco. Che Dio l’abbia in gloria”.

Ed ancora: “Ciao Rosanna nn ci sono parole… condoglianze alla famiglia”. Inoltre, “Ci lasci con il tuo più bel sorriso e con un vuoto profondo in cui custodiremo il tuo ricordo. Mi dispiace tanto. R. i.p., Rosanna”.

C’è inoltre chi scrive: “Certi messaggi impliciti li avevo decifrati io da lontano, possibile che altri non abbiano capito? Eri stanca, non ne potevi più. Un essere umano da solo tante volte non ce la fa … Un abbraccio”.

“Che tristezza, ma come mai le persone più vicine non l’hanno aiutata o capita? Mi dispiace tanto, RIP dolce Rosanna”.