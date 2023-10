Se si nomina Balenciaga solo i veri esperti e appassionati di moda sanno di cosa si parli. Un fashion brand, questo, che pur essendo molto meno commerciale di altri, affonda le proprie radici in un passato glorioso e che, ancora oggi, deve il proprio successo alla figura del suo fondatore. Stiamo parlando di Cristóbal Balenciaga, riconosciuto da molti come il primo ad aver portato avanti la professione di stilista come oggi la conosciamo.

Nato in Spagna nel 1895, Cristóbal Balenciaga aprì la sua prima boutique a Parigi nel 1937 diventando ben presto una delle figure di riferimento per l’alta moda di quei tempi e arrivando addirittura a ridefinire la silhouette della donna: spalle larghe e forme quadrate, ma anche morbidezza delle forme e asimmetria nelle lunghezze, oltre ad un ritrovato volume intorno alla vita. Tra le sue creazioni iconiche, troviamo l‘abito a coda di pavone e il baby-doll.

L’eredità creativa di Balenciaga è oggi portata avanti da Demna, il direttore creativo del brand che continua a tradurre i principi che hanno da sempre ispirato la casa di moda in abiti, accessori e occhiali da sole. Proprio questi ultimi, caratterizzati da un inconfondibile design e realizzati con materiali di altissimo livello, sono oggetto del desiderio per molti estimatori per cui, magari, un abito Balenciaga risulta inaccessibile. Pezzi unici che donano personalità e unicità a chiunque li indossi, gli occhiali da sole firmati Balenciaga si possono acquistare nei migliori negozi di eyewear o nelle fashion boutique più esclusive.

Con un po’ di astuzia, però, queste opere d’arte possono essere acquistate anche on line, a patto di rivolgersi esclusivamente a brand affidabili e riconosciuti sul mercato. È il caso, ad esempio, di VistaExpert, lo shop on line dove è possibile scegliere all’interno di una vastissima gamma di occhiali da sole selezionati tra quelli delle firme più richieste, proprio come Balenciaga. Il proprio occhiale da sole preferito, poi, può essere acquistato a prezzi vantaggiosi e ricevuto a casa in modo rapido e sicuro, senza brutte sorprese.

Insomma, se Balenciaga è oggi sia uno dei brand più di successo, affermati e apprezzati anche in Italia, con i consumatori che non mancano di acquistare capi di alta moda, ma soprattutto accessori come gli occhiali da sole di questa marca, è grazie al fortissimo legame con il passato, ma anche alla sua capacità di stare al passo con i tempi, rendendo i propri articoli disponibili anche on line.