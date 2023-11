Dopo l’adesione di qualche mese fa del Sindaco Gianfilippo Bancheri, oggi hanno aderito alla nuova DC diversi consiglieri e assessori di maggioranza del Comune di Delia.

In un incontro tenutosi alla presenza dell’Onorevole Cuffaro, dell’Onorevole Pace e del vice segretario regionale Angela Cocita e del Sindaco Gianfilippo Bncheri, gli assessori Daniela Gallo e Paolo Lauricella e i consiglieri Piera Alaimo, Antonio Gallo, Giovanna Mancuso, Antonio Drogo, Lillo Gallo hanno ufficializzato il loro ingresso nella nuova DC.

“C’è grande voglia di stare in un partito con una cultura e un’ispirazione democristiana. La nostra adesione ha lo scopo di fare crescere sempre più il nostro territorio tramite un partito e un leader, On. Cuffaro, da sempre vicini alla gente. Siamo molto felici per questa scelta consapevole e sentita e ci mettiamo a disposizione del partito con il nostro bagaglio di esperienza amministrativa” hanno detto all’unisono i nuovi entrati.

Tutti i nuovi volti sono attualmente figure istituzionali del Comune di Delia e molti di loro hanno già avuto precedenti esperienze amministrative come assessori e consiglieri.

L’Onorevole Cuffaro si è detto felice ed entusiasta per questi nuovi ingressi che fanno crescere la grande famiglia della Dc e del fatto che all’interno del gruppo ci siano volti giovani e diverse donne che vanno ad aumentare la quota femminile all’interno di un partito che già ne annovera tante a livello regionale.