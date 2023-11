Con delibera di Consiglio Comunale n.48 del 03.11.2023 è stato approvato a Ravanusa il bilancio di previsione 2023-2024 e 2025 avente i seguenti dati di sintesi:

Soddisfazione esprimono il Sindaco Avv. Salvatore Pitrola, l’Assessore al Bilancio Dott. Ezio Lauricella e l’amministrazione tutta, che ringraziano il Consiglio Comunale tutto per l’approvazione. Si evidenzia come per il 2023 si riusciranno a mantenere i livelli di spesa senza che siano state previste incrementi di entrata.

Il bilancio di previsione è stato impostato in modo tale che si assicurano gli equilibri il saldo positivo di parte corrente finanzia la parte in conto capitale. Fatte queste premesse sotto l’aspetto politico che questa amministrazione si è comunque trovata una situazione di bilancio dove la maggior parte dei capitoli di spesa sono stati impegnati per più di 9/12 su quanto predisposto dalla precedente.

Un percorso virtuoso finalizzato all’ottimizzazione delle spese e al recupero di somme pregresse, al fine di diminuire con il tempo la pressione fiscale a carico sui cittadini.

Da subito si è cercato di innovare la macchina amministrativa, dando la priorità a delle situazioni ritenute imprescindibili quali la previsione di investimenti relativi al PNRR dove alla luce del lavoro svolto e dei decreti di finanziamento ricevuti dall’Ente, sul fronte digitalizzazione verranno intercettate 7 misure di finanziamento, per un importo totale di 383.241,00.

Sono state previste spese che permettano di foraggiare le attività legate al mondo dell’associazionismo, una leva finanziaria finalizzata ad attivare modelli di auto-sostenibilità nel medio periodo.

Il Comune di Ravanusa inoltre è stato destinatario di un fondo di sostegno comuni marginali dell’importo complessivo di euro 501.950,88. Le somme verranno concesse in 3 tranche da 167.000 euro.

Sono previsti da parte dell’Ente interventi interamente finanziati dallo Stato, mirati all’ adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali e concessione di contributi a fondo perduto per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole.

Inoltre previsione di borse lavoro, e sul fronte dipendenti previsioni di spesa che permettano di equilibrare le ore lavoro dei lavoratori a tempo parziale stante la necessità della loro opera, oltre al rimpinguamento delle somme alla luce dei decreti di entrata pervenuti per garantire il servizio di assistenza ASACOM. Sarà compito dell’amministrazione sin da domani approvato il bilancio di previsione di dare indirizzo al responsabile Area Finanziaria di valutare quanto possibile fare in sede di variazione di bilancio.