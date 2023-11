In questo articolo andremo a scoprire un modo semplice ma efficace per rendere le nostre presentazioni PowerPoint più facili da condividere ed al tempo stesso più sicure. Trasformare PowerPoint in PDF ti permetterà di visualizzare su dispositivi diversi le tue presentazioni.

Per convertire PPT in PDF, ovvero un file con formato .ppt, in un Portable Document Format si può procedere in diversi modi e leggendo fino in fondo potrai scoprire quanto è facile trasformare presentazioni in PDF. Avere questo tipo di competenza può tornare utile in molteplici occasioni: che si tratti di preparare una presentazione per la stampa o che sia per realizzare un file facilmente condivisibile su ogni hardware (PC, iMac, Smartphone).

Utilizzo delle Funzionalità di Conversione di PowerPoint

Se hai realizzato una presentazione PowerPoint è la vuoi convertire in formato .pdf puoi semplicemente utilizzare la funzione integrata di PowerPoint. Convertire PowerPoint in PDF senza alcuna fatica utilizzando l’apposita funzione all’interno del programma. Andiamo a vedere insieme i passaggi da seguire:

Aprire la presentazione che si desidera convertire;

Cliccare su “File” nel menù in alto a sinistra;

Selezionare prima “Esporta” e poi “Crea Documento PDF/XPS”;

Scegliere dove salvare il file ed assicurarsi che il formato impostato sia PDF;

Cliccare su “Pubblica” per completare la conversione.

Se si desidera è possibile migliorare la presentazione da convertire includendo solo alcune diapositive oppure scegliere di ottimizzare il file per la stampa o per la distribuzione online.

Vantaggi e Utilizzo dei PDF generati da PowerPoint

Il vantaggio principale dei Portable Document Format generati da presentazioni .ppt è quello di poter utilizzare dei file che mantengono la formattazione originale e sono facilmente condivisibili su dispositivi di diverso tipo. Quando si condivide una presentazione da un PC a un iMac ci possono sorgere diversi problemi a causa delle differenze presenti nei sistemi operativi, con le versioni di software e nelle librerie di font disponibili. Problemi di formattazione e difficoltà ad aprire i file a causa di incompatibilità tra versioni differenti possono rendere difficoltosa la condivisione di una presentazione.

Un altro vantaggio dei file pdf generati dalla conversione è quello di poter proteggere il contenuto originale da modifiche non autorizzate. Se dovessimo quindi riassumere in un elenco sintetico possiamo dire che i vantaggi dell’utilizzo dei pdf generati da PowerPoint sono:

mantenimento formattazione originale

facilità di condivisione

protezione da modifiche non autorizzate

Per fare degli approfondimenti e consultare una guida dettagliata sulla conversione “PowerPoint to PDF” è possibile visitare il sito di PDF Guru. In alternativa, esistono numerosi strumenti disponibili online (gratuiti ed a pagamento) oltre a software di terze parti che possono offrire funzionalità aggiuntive avanzate durante il processo di conversione. Ad esempio puoi aggiungere delle protezioni e limitazioni mentre converti PowerPoint in PDF. Se invece preferisci continuare ad approfondire le funzionalità di PowerPoint ti consigliamo di seguire uno dei tanti corsi disponibili sulle piattaforme di e-learning potrai scoprire che PowerPoint ha molte altre funzionalità utili e semplici da utilizzare. Seguendo i passaggi che ti abbiamo mostrato ti sarà possibile convertire con successo le tue presentazioni in Portable Document Format, rendendole facilmente utilizzabili in qualsiasi contesto: dalla distribuzione professionale alla stampa di alta qualità.

Conclusione

In questo articolo abbiamo scoperto che per convertire un file PowerPoint in PDF è possibile utilizzare direttamente la funzione presente sul software Microsoft. In alternativa ci sono numerose opzioni alternative sia gratis che a pagamento disponibili in rete.