Sarà il neo comandante della Compagnia Carabinieri di Agrigento, il capitano Annamaria Putortì, venerdì 1° dicembre, nella sede di Confartigianto Imprese, a tenere una conferenza –incontro, per la Campagna sicurezza per gli anziani dal titolo “Più sicuri insieme”, promossa dall’Anap, l’Associazione Nazionale Anziani Pensionati, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, la Polizia, l’Arma dei Carabinieri e il comando della Guardia di Finanza.

L’incontro, ha lo scopo di fornire consigli utili per prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe e dei furti nelle abitazioni, reati che colpiscono particolarmente il territorio dell’agrigentino. è previsto alle ore 17 e 30 ed è rivolto a tutti, non solo agli addetti ai lavori. Nell’occasione, dopo i saluti del presidente provinciale di Confartigianato Imprese, Gianofrio Pagliarulo e del presidente Anap, Franco Messina, il capitano Putortì, primo comandante donna della Compagnia Carabinieri di Agrigento, presenterà un video della campagna di sensibilizzazione (nel quale l’ufficiale dell’Arma appare anche come “testimonial”) realizzato dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri: un video documento ricco di utili consigli per quella fascia di persone, fragile e particolarmente vulnerabile, troppo spesso attenzionata dalla micro criminalità.

Consigli contenuti anche in alcuni opuscoli che verranno distribuiti dai volontari di Confcommercio Imprese ai gazebo che saranno allestiti per la Campagna di sensibilizzazione, sabato 2 dicembre a “Porta di Ponte” e sabato 9 dicembre in piazza Cavour, dalle 17 e 30 alle 20 e 30.