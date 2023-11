Tutto pronto a Ravanusa per la tre giorni dedicati alla sensibilizzazione della Cultura Paralimpica, la manifestazione promossa dalla Pro Sport Ravanusa di svolgerà dalla giornata di Giovedì 30 Novembre a Sabato 2 Gennaio, l’iniziativa inoltre gode della collaborazione della delegazione dell’ACI di Agrigento, della Motor Life, del Comune di Ravanusa, e dal Comitato Regionale dell’ACSI Sicilia.

Tante le iniziative in programma con partenza appunto Giovedì prossimo in mattinata con l’incontro/dibattito con le scuole medie e superiori presso la biblioteca comunale, alla presenza delle autorità locali e dall’atleta azzurro paralimpico di paradressage Maurilio Vaccaro, presenti anche lo stato maggiore del Comitato Italiano Paralimpico con la vice presidente siciliana Roberta Cascio e il componente di giunta regionale Roberto Pregadio per la giornata di pomeriggio è previsto un incontro di Calcio Balilla presso il Centro Multiservizi, si prosegue Venerdì presso la pista concordia di Agrigento dove i ragazzi paralimpici saranno protagonisti sopra i “bolidi” di Rally messi a disposizione dall’ ACI di Agrigento con in testa il Presidente Salvatore Bellanca coordinati dalla “vulcanica” Giuseppina Danile, il pomeriggio torneo di Tennis Tavolo presso il Centro Multiservizi, sabato giornata conclusiva con la Mototerapia con la “squadra” della Motor Life coordinata da Rosario Farruggio.

Tantissimo i ragazzi già pronti a festeggiare una tre giorni all’insegna dello sport della cultura e del divertimento.