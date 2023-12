Arresti domiciliari per un trentenne accusato di aver molestato sessualmente due donne nel centro di Trapani. Le indagini della polizia hanno preso il via dalle denunce delle due vittime molestate dall’uomo in due diverse occasioni: la prima mentre faceva rientro a casa, la seconda mentre faceva jogging sulle Mura di Tramontana. Le due testimonianze e le immagini raccolte dagli impianti di videosorveglianza della zona hanno permesso, in poco tempo, di identificare l’indagato. Il gip del tribunale di Trapani ha quindi emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dell’uomo.