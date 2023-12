A Favara presso l’I.C. Andrea Camilleri presso la sede centrale di via Compagna martedì 5 dicembre sarà inaugurata l’aula Snoezelen. Una delle poche aule scolastiche multisensoriali presenti in Italia. In tutta la penisola, infatti, se ne contano meno di 40. La Snoezelen room nasce a beneficio dei bambini e ragazzi diversamente abili che in essa trovano un ambiente rilassante dove vengono stimolate le capacità attenzionali e di concentrazione. Allargando la sua destinazione d’uso a tutti gli alunni, una snoezelen room, all’interno di un’istituzione scolastica, può rappresentare quindi uno spazio di libertà, non giudicante, che favorisce l’incontro di mondi diversi che si accolgono e dialogano attraverso linguaggi non convenzionali. Di questo e di molto altro si parlerà con i nostri illustri ospiti durante una mattinata che si preannuncia ricca di emozioni e progettualità.