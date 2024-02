L’11 Febbraio, la Chiesa celebra la memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, in occasione di questa ricorrenza, la Giuria della Terza Edizione del Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes”, presieduta dal poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina) e composta da qualificati esperti di comprovata competenza e serietà, rende noti i nomi dei vincitori. Il Premio, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato e si avvale del Patrocinio Morale delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino) e ha visto la nutrita, entusiastica e qualificata partecipazione di tantissimi poeti da ogni parte d’Italia e da numerose nazioni del mondo. Di seguito pubblichiamo i vincitori delle due Sezioni. SEZIONE A: Poesia in lingua italiana a tema religioso

Prima classificata: Tiziana Piro – Francavilla Fontana (Brindisi)

Seconda classificata: Elena Spataru – Moinesti (Romania)

Terzo classificato: Augusto Finessi – Serravalle (Ferrara)

Premio Speciale della Giuria:

Luisa Di Francesco – Taranto

Daniele Bedendo – Lendinara (Rovigo)

SEZIONE B: Sezione Poesia in lingua italiana a tema libero

Prima classificata: Maite Santos López – Firenze

Secondo classificato: Luigi Di Nicolantonio – Falconara Marittima (Ancona)

Terzi classificati ex aequo:

Lolita Rinforzi – Assisi (Perugia)

Giovanni Macrì – Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

Premio Speciale del Presidente della Giuria: Biagio Guarneri – Messina

È possibile visionare tutta la graduatoria finale a partire dall’11 Febbraio 2024 sui

siti: www.rosariolagreca.it e www.concorsiletterari.it

Il Fondatore e Presidente del Premio, poeta e scrittore Rosario La Greca, ha

deciso con tutti i componenti della Giuria di assegnare all’unanimità il Premio

Speciale alla memoria di Silvia Ragazzini Martelli di Sissa Trecasali (Parma),

al poeta Emir Sokolovic di Zenica (Bosnia e Erzegovina), per la poesia ”Il miracolo

di Lourdes”.

Il Premio, istituito quest’anno, si prefigge di ricordare Silvia Ragazzini Martelli,

poetessa, scrittrice, saggista, grafica, pittrice, amministratrice pubblica, infaticabile

organizzatrice culturale, ma soprattutto donna di squisita sensibilità e di profonda

umanità, immaturamente scomparsa la notte del 24 Settembre 2022 all’età di 68

anni.

La Giuria, inoltre, ha reso noto i nominativi delle Fondazioni e Associazioni che si

sono distinte nel campo della Solidarietà e del Volontariato, a cui saranno conferiti Per la Solidarietà, il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato alla Caritas Italiana;

Per il Volontariato, il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato alla Fondazione L’Albero della Vita Onlus. Il Fondatore e Presidente del Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes”, poeta e scrittore Rosario La Greca, ringrazia di vero cuore tutti i poeti che hanno partecipato al Premio, la qualificata Giuria che ha esaminato e vagliato, con competenza e imparzialità, tutti gli elaborati pervenuti e la Segreteria organizzativa che ha operato con grande disponibilità e incisività.

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL PREMIO IL RESPONSABILE: Luigi La Greca