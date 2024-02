Se giochi a bingo da poco e non hai ancora imparato a stabilire da solo quanto poter giocare al bingo su base mensile o se comunque sei un veterano ma ti fai prendere troppo la mano dal gioco del bingo, ecco qui che i siti di gioco legali italiani vengono in tuo soccorso. Vediamo come.

1- Limiti di spesa

Quando ti iscrivi a un sito di gioco legale, ti viene richiesto di definire da subito un limite di spesa. Questo limite poi per essere cambiato avrà bisogno di un po’ di tempo, soprattutto se viene aumentato, per darti la possibilità di riflettere e non buttarti a capofitto sul gioco. Siamo qui per darti dei consigli su come gestire in modo pratico il tuo budget, come gestire il budget per il bingo.

2- Usa una carta prepagata solo per giocare

Ci sono tante carte prepagate gratis e che si ricaricano anche senza commissioni se ricarichi importi bassi. Quindi se vuoi una soluzione a costo zero, ci sono tante carte prepagate che possono fare al caso tuo. Ricarica poco alla volta anche per evitare le spese di commissione, guarda su internet e ne troverai molte che rispecchiano queste caratteristiche. Ci sono tante carte che non hanno nemmeno un canone annuo o mensile da pagare, insomma davvero un bel vantaggio.

3-Blocca i giochi che secondo te ti fanno perdere maggiormente

Ci sono siti che offrono strumenti gratuiti per bloccare i giochi che ti fanno maggiormente arrabbiare, usa questi strumenti utili. Esistono anche siti che offrono dei timer per monitorare il tempo che trascorri sul sito, anche questo strumento è utilissimo perchè se ti metti davanti al pc e poi perdi la cognizione del tempo, trascurerai altre cose, magari banali, ma che vanno fatte.

4- Chatta con gli altri giocatori

La chat è gratis, sfrutta questa cosa a tuo vantaggio. Se hai voglia di chattare perchè magari sei stato molto impegnato e non hai potuto interagire con molte persone, entra nel tuo sito di bingo preferito. Magari il tuo amico di bingo è collegato e magari ha anche voglia di commentare con te un film, guardarlo a distanza, commentare un concerto che danno in tv oppure semplicemente fare un po’ di gossip.

5- Punta importi bassi

Quando si gioca, è importante giocare su siti che offrono la possibilità di giocare con importi bassi e che soprattutto abbiano dei limiti ragionevoli per quanto riguarda il numero di cartelle acquistabili. Su alcuni siti le cartelle costano poco e ci sono anche limiti di acquisto ragionevoli, scopri tutti i siti che offrono questa possibilità. Se tu acquisti una cartella e altri giocatori centinaia, questo scoraggia tanto. Se i limiti di acquisto sono ragionevoli (ad esempio 24 cartelle), il gioco è sempre più piacevole.

Quando si sceglie un sito di gioco, è anche importante guardare l’aspetto sociale oltre che l’aspetto tecnico e della sicurezza dei dati e delle giocate. Assicurati che ci siano delle chat dal clima sereno, magari gestite da moderatori di chat con un’esperienza conclamata. Le chat devono essere coinvolgenti, popolate da persone interessanti con cui condividere le proprie passioni e ci sta che si abbia voglia di parlare di bingo, ma è necessario che siano affrontati anche altri argomenti, altrimenti sai che monotonia! Viaggi, ricette, animali, figli, cucina, tv, gossip, musica, concerti…di cosa hai voglia di parlare oggi? Trovare un amico in chat è molto bello e gratificante e instaurare un rapporto di amicizia virtuale è qualcosa di davvero divertente e unico. Darsi appuntamento a distanza di centinaia di chilometri in un bingo virtuale è un’esperienza che non può mancare nella tua vita.

Forse è un aspetto banale, ma se un sito di bingo è sul mercato da molti anni, ci si aspetta che sia affidabile e che non abbia nessun tipo di problema dal punto di vista legale. Un sito magari che è sul mercato da meno tempo può risultare magari meno appetibile , ma comunque prova a dare una chance anche ai siti legali e autorizzati più giovani perché se hanno ottenuto regolarmente la licenza, non c’è motivo di diffidarne. Ora che hai approfondito tutti questi aspetti del bingo online, non ti resta che scegliere il tuo sito di bingo preferito!