Il Presidente nazionale del sindacato CSLE, Antonio Carmelo Labate, ha nominato l’imprenditore catanese Andrea Saraniti responsabile organizzativo per la regione Sicilia. Labate ha dichiarato che “ la nomina di Saraniti, attesa la sua riconosciuta professionalità, ci consentirà di potere curare e di seguire con grande attenzione i comparti dei lavori pubblici, della pesca, dei marittimi e del turismo: questi settori infatti, a nostro parere sono strategici per lo sviluppo economico dell’isola”. Anche Endo Giarin, responsabile nazionale CSLE del settore Industria PMI, ritiene la nomina di Andrea Saraniti in Sicilia “ un valore aggiunto per l’organizzazione sindacale che sta crescendo nei numeri e nella rappresentanza territoriale”.