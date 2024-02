“Nuovi aiuti per gli allevatori siciliani colpiti dalla siccità e per il sostegno alla zootecnia, a seguito della dichiarazione dello stato di crisi ed emergenza. Ritengo positive le misure decise oggi dal governo Schifani che prevedono il sostegno alle spese per la transumanza, l’esonero dei pagamenti dei canoni di affitto nelle superfici a pascolo pubblico e l’erogazione di 5 milioni di euro alle aziende agricole per l’acquisto di foraggio e l’approvvigionamento idrico. il lavoro del nostro assessore all’agricoltura Luca Sammartino, nella funzione di capo dell’unità di crisi, sta dando i primi frutti con interventi mirati per sostenere il comparto agricolo fortemente provato”. Lo afferma Salvo Geraci, deputato regionale della Lega.