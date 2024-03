L’8 marzo è una giornata speciale dedicata alle donne, vere e proprie motrici del mondo. Un giorno di riflessione sul lungo e faticoso percorso che ha portato alle conquiste sociali del genere femminile, conquiste che rappresentano tappe fondamentali per l’intera umanità.

Per rendere omaggio a tutte le donne e per ricordarci della loro immensa importanza nelle nostre vite, regaliamo le mimose, simbolo della primavera che arriva.

Nella Farmacia Farmacia S.Caloiru Picciulu Di D’Anna Assunta a Naro, le mimose accolgono le clienti in un caldo abbraccio di festa e di gratitudine. Un piccolo gesto per celebrare la forza, la tenacia e la sensibilità che rendono le donne speciali ogni giorno dell’anno.

Le donne sono:

Madri, figlie, sorelle, amiche, compagne: pilastri insostituibili della nostra vita.

Professioniste instancabili: che combattono per affermarsi in ogni ambito lavorativo.

Donne coraggiose: che lottano per i propri diritti e per un futuro migliore per tutti.

L’8 marzo è un giorno per:

Celebrare i traguardi raggiunti: il diritto al voto, all’istruzione, al lavoro, all’uguaglianza.

Riflettere sulle sfide ancora da affrontare: la disparità di genere, la violenza domestica, la discriminazione sul lavoro.

Impegnarci per un futuro più equo e inclusivo: dove ogni donna possa esprimere al meglio il proprio potenziale.

Grazie a tutte le donne per il loro prezioso contributo al mondo!