Inserito tra i 20 centri in gara per la conquista del titolo di “Il borgo dei borghi 2024”’, all’interno del programma di Rai3 “Kilimangiaro”, Naro aspira ad essere votata.

La votazione, gratuita, è aperta fino al 17 marzo 2024.

“Un’opportunità per conseguire il titolo de “Il Borgo dei borghi 2024” che darà lustro a Naro ma anche all’intera Sicilia. Una bella occasione per farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia”, secondo la sindaca narese Maria Grazia Brandara.

Giovanni Blanda

VOTA ADESSO