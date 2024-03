Delia. L’Amministrazione Bancheri, dopo avere elargito un contributo di 9.000 euro l’anno scorso per la Settimana Santa, di cui 4.000 provenienti da fondi della Regione Siciliana, quest’anno è riuscita ad intercettare, tramite medesimo decreto regionale, un ulteriore contributo, oltre a quello comunale già previsto e deliberato.

Numerose sono state negli anni le iniziative della suddetta Amministrazione per fornire il supporto necessario alla festa paesana dalla grande rilevanza sociale, folkloristica e spirituale, la quale richiama nel paese deliano numerosissimi emigrati all’estero e migliaia di persone provenienti dalle città di tutti la Sicilia.

Per citare solo alcune delle cose fatte dall’Amministrazione in questi anni: personale comunale messo a disposizione gratuitamente per la buona riuscita della festa, creazione di un capitolo di bilancio destinato alla Settimana Santa (mai fatto in passato), il palco comunale a uso gratuito (in precedenza noleggiato a spese dell’Associazione), la corrente elettrica a uso gratuito, concessione a titolo gratuito per tutto l’anno di una sede e sala prove comunale al fine di evitare uscite dispendiose all’associazione , l’iscrizione dei Riti della Settimana Santa nel R.E.I.S (Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia), protocollo di intesa con le altre associazioni che intervengono all’interno della festa, per i quali costi provvede l’Amministrazione e molto molto altro ancora.

“È fondamentale per noi coadiuvare le realtà attive sul nostro territorio, attraverso i contributi e tutte le risorse che possiamo mettere a disposizione. Numerose sono le cose fatte e numerose sono quelle che continueremo a fare, nella convinzione che questa Festa, una delle più importante per noi Deliani e quella di cui andiamo più orgogliosi, crescerà sempre di più portando lustro a Delia. Come sempre ci distinguiamo per le cose fatte, lasciando agli altri solo le parole ” – così il Sindaco Gianfilippo Bancheri.