“Fratelli d’Italia ‘cancella’ dalle sue proposte di legge decine di teatri della provincia di Agrigento”. A denunciarlo in una nota è la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono.

Nel dettaglio, il PdL “Dichiarazione dei Teatri Monumento Nazionale” del deputato Fdi Molicone (adesso rinviato per “armonizzazione del testo” del provvedimento), ignorava molti dei teatri storici, moderni e contemporanei del territorio.

“Un lavoro raffazzonato e arbitrario – dice Iacono -, che offende la Capitale della Cultura 2025 tagliando fuori dal percorso di valorizzazione e tutela realtà come il ‘Regina Margherita’ di Racalmuto, il ‘Sant’Alessandro’ di Santa Margherita Belice, il Teatro sociale di Canicattì, il teatro ‘Re Grillo’ di Licata o il teatro ‘Andromeda’ di Santo Stefano di Quisquina, il teatro popolare ‘Samonà’ di Sciacca, o anche quello della Posta Vecchia di Agrigento, il ‘Costa Bianca’ di Realmonte e il teatro del Mare di Menfi. Abbiamo inserito questi e gli altri teatri siciliani assenti in un emendamento di cui sono prima firmataria – continua la deputata Dem -. Lo abbiamo fatto al fine di evitare che ancora una volta scelte come queste fossero affidate al caso, quando invece servono a criteri oggettivi, e amore per il territorio e la sua storia. Speriamo – conclude Iacono – che questa nostra iniziativa non si scontri ancora una volta con l’ostruzionismo della maggioranza di governo”.