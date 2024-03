Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, accogliendo gli appelli cautelari proposti rispettivamente dal Sindaco del Comune di Sambuca di Sicilia l’arch. Giuseppe Cacioppo, unitamente al Consigliere Comunale Franzone Erica e dal Presidente del Consiglio Comunale Guzzardo Felice, tutti difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con ordinanze rese in data odierna, ha sospeso gli effetti delle sentenze rese dal T.A.R. – Sicilia – Palermo.

Con le dette sentenze invero erano stati accolti i ricorsi proposti da Gianfranco Bonsignore, Giorgio Gulotta, Cristina Coniglio, Margherita Anna Maggio nella qualità di candidati alla carica di Consiglieri Comunali per la lista n. 2 “Siamo Sambuca – Sario Arbisi” e, conseguentemente, era stato ribaltato l’esito del voto delle elezioni amministrative del 2023 e assegnato la maggioranza in consiglio comunale alla lista del candidato sconfitto Sario Arbisi

Non condividendo la decisione del T.A.R., gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia non hanno esitato a proporre appello nell’interesse dei propri assistiti innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa chiedendo la sospensione degli effetti delle sentenze impugnate.

Adesso, per effetto dei provvedimenti con cui sono stati accolti gli appelli proposti dagli avv.ti Rubino ed Impiduglia, è stata sospesa l’esecutività delle sentenze appellate.

In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto prevalente l’esigenza di garantire la continuità amministrativa in attesa della sentenza definitiva del merito.

Pertanto, per effetto dei provvedimenti cautelari adottati dal CGA a Sambuca di Sicilia restano in carica i consiglieri comunali risultati eletti un anno fa e, conseguentemente, non sarà quindi convocata la prevista seduta consiliare nel corso della quale, si sarebbero dovuti insediare e giurare i quattro 4 nuovi consiglieri della lista “Siamo Sambuca”.