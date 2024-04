L’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali attraverso un bando finanzia eventi in 86 Comuni in tutta la Sicilia.

È stato pubblicato, dall’Assessorato alle Autonomie Locali, l’elenco dei Comuni siciliani che potranno beneficiare dell’erogazione di contributi per l’organizzazione di eventi di carattere sociale, economico e culturale, finalizzati al rafforzamento della coesione sociale del territorio di riferimento.

Per la Provincia di Agrigento, sono stati stanziati € 137.000,00 così suddivisi:

Camastra: € 5.000,00 per la manifestazione denominata “Ricorrenza Santa Pasqua 2024”;

Cianciana: € 10.000,00 per la manifestazione denominata “Il giallo delli zolfo incontra il rosso Ferrari e le eccellenze gastronomiche del territorio sicano”;

Joppolo Giancaxaio: € 4.000,00 per la manifestazione denominata “Joppolo Giancaxio: alla ricerca delle tradizioni popolari”;

Licata : € 10.000,00 per la manifestazione “Festività di Sant’Angelo”;

Menfi: € 8.000,00 per la manifestazione denominata “Inycon 2024 – 26° edizione”;

Montevago : € 8.000,00 per la manifestazione denominata ” Come eravamo e come siamo”;

Raffadali : € 17.000,00 per la manifestazione denominata “I Maggio di Raffadali 2024″;

Ravanusa : € 16.000,00 per la manifestazione denominata “La ntinna di la Madonna di Ravanusa”;

Ribera: € 27.000,00 per la manifestazione denominata “Ribera – Natura, turismo e agricoltura”;

San Biagio Platani: € 6.000,00 per la manifestazione denominata “Archi di Pasqua 2024”;

Santa Margherita di Belice: € 17.000,00 per la manifestazione denominata “Primavera in festa”;

Santo Stefano di Qsuisquina: € 9.000,00 per la manifestazione denominata “Festa di Santa Rosalia Patrona del Comune di Santo Stefano Quisquina, anno 2024”.