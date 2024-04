Il Nursind regionale, per voce del segretario Salvatore Calamia, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto riguardo all’aumento delle tariffe orarie del 118. “Gli aumenti richiesti ed accettati – spiega Calamia – a regime portano a un incremento totale del 30 per cento, arrivano ai 29 euro all’ora. Tale risultato rappresenta uno dei tanti riconoscimenti al lavoro svolto dal nostro sindacato per i servizi di emergenza e urgenza del 118 in Sicilia. L’obiettivo è stato possibile attraverso riunioni , negoziati e accordi finali con l’assessorato che hanno prodotto gli effetti desiderati.

Esprimiamo anche un apprezzamento per l’impegno dimostrato verso una riorganizzazione più efficace del servizio del 118 in termini di sicurezza. La segreteria regionale Nursind continuerà il suo impegno per altre tematiche che riguardano la salvaguardia della sanità pubblica e un giusto riconoscimento del valore dei professionisti sanitari”.