La compagine canicattinese, disputa il campionato in uno dei gironi più difficile della federazione siciliana, dove sono presenti autentiche corazzate (TC 1 Palermo e TC Sciacca tra le altre). Nel girone ci piazziamo al 5° posto prima del TC3 Palermo che avevamo battuto 4-2 in casa ma non basta. Eccoci quindi ai play out. Uno spareggio in due partite andata e ritorno. Il sorteggio obbliga a scontrarsi il CT Brolo e il Planet Tennis Canicattì protagoniste di un’epica doppia sfida che si è disputata nelle domeniche del 7 e 14 aprile del 2024. La formula degli incontri a squadre prevede che si giochino quattro singolari e due doppi. L’esito delle due partite renderà epico e sportivamente drammatico il finale. Il primo incontro va di scena a Brolo. Il risultato finale è di 4-2 per i padroni di casa che sfruttano appieno il fattore campo imponendosi in tre dei quattro singolari e in uno dei doppi: 4-2 Brolo ma abbiamo la chance di giocarcela al ritorno.

Ed eccolo il ritorno. Domenica 14 aprile presso i campi degli amici del TC Sommatino che ci ha ospitato negli incontri casalinghi. Il coach Pedani mischia le carte con un po’ di strategia e prova a dare fastidio all’insidioso ed esperto Saieva con Matteo Romano che, dopo aver perso il primo set si impone nel secondo set e sfiora il successo nel terzo set. Saieva fa valere l’esperienza e si impone in tre set. Peccato! L’altro incontro vede impegnati il nostro Vincenzo Parla contro Paolo Perseu. Primo set portato a casa da un solidissimo Parla che nel secondo set subisce il gran ritorno dell’avversario che si aggiudica nettamente il set. Ma è il terzo set che comincia a mostrare gli indizi di quella che sarà una giornata epica per il Planet. Vincenzo si trova sotto prima 54 e poi 65. Riesce a portare il set decisivo al tie-break ma le cose sembrano mettersi male. Lo score segna 5-3 per Perseu. Ma proprio quando ognuna delle due squadre intravede rispettivamente l’abisso e la salvezza a portata di mano, ecco che il cuore e la testa di Parla riemergono e Vincenzo, come un leone, porta a casa il match tenendo vive le speranze Planet: 1-1!

Adesso in campo ci sono i numeri 1 e 4. Mattias Pisanu (2.6 Planet) contro Scaffidi e Gabriele Russo contro Leonardo Aglio (entrambi under 16). Mattias Pisanu ha la meglio in due set avvalendosi della sua maggior classe e di colpi ed accelerazioni da fondo campo che suscitano l’ammirazione dei presenti e che lasciano intravedere un futuro di alto livello.

Gabriele Russo cancella la sconfitta dell’andata ritrovando la condizione degli ultimi due mesi dove ha mostrato un gran tennis e si aggiudica agevolmente il match: 3-1 Planet!

Il pubblico sugli spalti si gode lo spettacolo e comincia a percepire che non sarà una giornata ordinaria. Pausa pranzo e poi tutti presenti ad incoraggiare i protagonisti in uno spirito sportivo sano ed educativo.

Eccoci ai doppi decisivi! Sul campo 1 il coach Pedani schiera Mattias Pisanu ed il nostro secondo under 16 Matteo Ancona, mentre l’altra coppia è composta dallo stesso coach Ciccio Pedani e da Matteo Romano. La coppia Pisanu – Ancona dopo un set per parte si ritrova al Super tie-break dove si porta in vantaggio 5-1 ma, complice un eccesso di adrenalina e l’inesperienza, prova a forzare la mano concedendo alcuni gratuiti che rimettono in gioco gli avversari e cedendo alla fine 10-8. Contemporaneamente, proprio mentre la situazione del doppio composto dai giovani del Planet sembrava incanalarsi verso un esito positivo, nell’altro campo la coppia Pedani-Romano, in vantaggio di un set, con la partita che sembrava in pugno, si trova a dover affrontare una situazione difficile ed imprevista. Matteo Romano si accascia al suolo vittima di crampi: set perso e super tiè-break decisivo. A questo punto tutto sembra perso. Ma qui ecco giungere in soccorso del Planet la classe e la maestria di Francesco Pedani. Consapevole delle difficoltà fisiche del compagno di squadra, telecomanda le traiettorie dei suoi colpi impedendo agli avversari di fare giocare colpi difficili al claudicante Matteo Romano. Miracolo sportivo avverato: la maestria di Ciccio Pedani e l’eroica resistenza di Matteo Romano danno la vittoria. Si chiude 10-7, parziale di 4-2 e perfetta parità con il risultato dell’andata: si va al doppio di spareggio.

La nostra squadra, con convinzione totale da parte del coach Pedani ripropone la coppia Pisanu – Ancona, mentre il Brolo, dopo una lunga consultazione, decide di schierare Scaffidi – Perseu.

Il doppio inizia male per il Planet che si ritrova sotto 2-0. Nel terzo game inizia la svolta. Le cose migliorano e dopo un inizio teso soprattutto da parte del giovane Ancona, probabilmente condizionato dall’importanza della partita. La situazione sembra volgere al meglio e alcune giocate di gran classe di Mattias Pisanu e decise entrate a rete di Matteo Ancona danno il primo set al Planet. Ma la giornata è di quelle straordinarie e nel secondo set, con il Planet in vantaggio per 4-2, succede l’impensabile con pathos a dirotto riversato sui campi di Sommatino. Quattro giochi di fila per gli ospiti e si chiude 6-4 per il Brolo con ultimo decisivo e sentenziante super tie-break dove, finalmente, cessano le sofferenze, ripagando i sacrifici di tutta la squadra. Forse perché era scritto che dovessimo conservare la serie C riconquistata lo scorso anno, ecco che Mattias Pisanu e Matteo Ancona sfoderano una grandissima prestazione con il secondo, under 16 alle prime esperienze nella categoria, che continua ad avere l’ottima percentuale di prime palle avuta nella partita, tenendo la diagonale di dritto contro il più quotato Scaffidi, mostrandosi efficace anche a rete. Dopo il 2-2 il Planet si porta sul parziale di 7-2 e quindi al punteggio di 8-4 a due punti dalla salvezza. I successivi due punti vanno però agli avversari e sembrano far tornare gli spettri del precedente doppio, ma sul punteggio di 8-6 la coppia del Planet non arretra di un centimetro e dopo uno scambio incredibile a rete, conquista il punto che vale il match point che si concretizza nel successivo punto e garantisce la permanenza nella prestigiosa categoria. Voto alla squadra:10! A tutti, ai giocatori, al presidente Totò Paci che ha creduto nel gruppo e assieme al coach Pedani ha cercato e voluto il fondamentale innesto di Mattias Pisanu, alle famiglie dei giocatori e a tutto ciò che e’ servito affinché un piccolo circolo di provincia potesse competere in un campionato difficilissimo, confermando una tradizione decennale. Quindi spazio alla festa. Noi Ci risaremo!!! Torneremo a giocare il prestigioso campionato con i nostri ragazzi del vivaio, gli under 16 Gabriele Russo e Matteo Ancona in continua crescita, con l’esperienza del capitano Francesco Pedani, Vincenzo Parla e Matteo Romano e l’entusiasmo del presidente Totò Paci che speriamo possa rinforzare l’organico magari regalandoci ancora per un altro anno le prestazioni e il bellissimo tennis di Mattias Pisanu.

Forza Planet …il sogno continua! (F. A.)