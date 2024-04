Il prossimo 28 aprile è in programma il I Granfondo città di Favara. Una gara agonistica ciclistica MTB per le campagne favaresi per un totale di 42,80 kM. Gli atleti partendo da C.da Lucia, seguiranno il seguente percorso: Salita Monte Malvizzo, discesa Malvizzo, C.da Gelardo, Transito S.P.R. n. 60 “Ex Consortile Naro-Fegotto, Discesa a sx, Salita C.da Pirciata, Discesa C.da Deli, Strada interpoderale ex ferrovia direzione, Diga San Giovanni territorio di Naro, giro/anello del lago in senso antiorario su strade vicinali, uscita C.da Dirillo, Strada Interpoderale Dirillo, C.da Deli, C.da Rocca Stefano, C.da Piano Bisaccia, Via Emanuela Loi, C.da Bagli, Via Filippo Gebbia, Strada vicinale a sx, terreni privati, Via Emanuela Setti Carraro, Via Giacomo Cusmano, Piazza della Pace (Villetta della Pace) Arrivo.

Il programma della manifestazione

Ore 8:00 Ritrovo presso Villetta della Pace Viale Pietro Nenni;

Ore 8:30 Registrazione dei partecipanti;

Ore 9:00 Trasferimento non agonistico Km 10;

Ore 9:30 Partenza gara C.da Lucia;

Ore 12:00 Inizio arrivo partecipanti Piazzetta della Pace;

Ore 13:00 Pasta Party;

Ore 15:00 Fine manifestazione.