Si indaga a tutto campo sul danneggiamento di un uliveto di proprietà di un agricoltore di 45 anni, originario di Burgio. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Il raid è avvenuto in un fondo agricolo in contrada Cifota, a Villafranca Sicula.

Ignoti malviventi sono entrati in azione di notte e con una motosega hanno tagliato ben 12 alberi. A fare la scoperta è stato l’agricoltore a cui non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire quanto accaduto.